За первое полугодие 2022 года больше всего мяса экспортировали из Подмосковья

По мнению эксперта, самые большие перспективы — у консервированной продукции, которая стоит достаточно недорого. Он отметил, что во многих государствах нет подходящих объектов, чтобы транспортировать и хранить мясную продукцию. Консервы в этом отношении удобны. Например, в Африку поставляется непереработанное российское мясо, однако отечественные производители еще не имеют достаточно опыта работы на данных территориях. Этот рынок нужно изучать глубже, обращая особое внимание на вкусовые предпочтения африканского населения. В рамках реализации такой задачи федеральный центр «Агроэкспорт» выпускает тематические справочники.