За первое полугодие 2022 года больше всего мяса экспортировали из Подмосковья

Такие показатели вдвое превышают прошлогодние за аналогичный период (порядка 137,9 миллиона долларов). Об этом пишет vmo24.ru.
Экспорт готовой продукции возрос практически в 2 раза и достиг 24,4 миллиона долларов за первое полугодие. Более 30 стран являются импортерами мясной продукции из Подмосковья.
Тенденция увеличения экспорта мясной продукции наблюдается в целом по стране. В инфосистеме Россельхознадзора «Аргус» указано, что в прошлом году российские предприятия направили на зарубежные рынки рекордное количество говядины, свинины, конины и готовых мясных товаров. Объемы поставок в данной категории достигли 585 000 тонн.
В 2022 году рост поставок мяса за рубеж продолжается. Государство стремится поддерживать данный тренд, оказывая поддержку финансового и нефинансового характера. Например, центр «Агроэкспорт» занимается выпуском гидов для экспортеров. Они представляют собой своего рода бизнес-инструкции по выходу на определенный рынок.
«Потенциальный объем экспорта переработанной мясной продукции существенно больше, чем тот, который мы сегодня продаем. Сейчас наши основные покупатели колбас или мясных консервов — это страны бывшего СССР, но география может быть гораздо шире», — заявил глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
По мнению эксперта, самые большие перспективы — у консервированной продукции, которая стоит достаточно недорого. Он отметил, что во многих государствах нет подходящих объектов, чтобы транспортировать и хранить мясную продукцию. Консервы в этом отношении удобны. Например, в Африку поставляется непереработанное российское мясо, однако отечественные производители еще не имеют достаточно опыта работы на данных территориях. Этот рынок нужно изучать глубже, обращая особое внимание на вкусовые предпочтения африканского населения. В рамках реализации такой задачи федеральный центр «Агроэкспорт» выпускает тематические справочники.