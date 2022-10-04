Инцидент произошел в декабре 2021 года. Через приложение «МВД» 17-летний парень сообщил о заложенной бомбе в здании Бердского политехнического колледжа.
В результате в этот день деятельность в колледже остановили. На место прибыли силовики, спасатели и медики. Однако позже стало ясно, что сообщение было ложным.
В итоге суд вынес молодому человеку приговор: 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Пока новосибирец может его обжаловать.
Напомним, ранее роддом № 6 заминировали лжетеррористы в Новосибирске. А телефонная террористка позвонила в полицию и наврала про бомбу в метро.