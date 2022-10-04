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Бывший выпускник «заминировал» политехнический колледж в Бердске

Сегодня, 02:54
Фото: 1MI
Бердский суд вынес приговор 18-летнему юноше, который в шутку заявил о бомбе в колледже, в котором раньше учился.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Через приложение «МВД» 17-летний парень сообщил о заложенной бомбе в здании Бердского политехнического колледжа.

В результате в этот день деятельность в колледже остановили. На место прибыли силовики, спасатели и медики. Однако позже стало ясно, что сообщение было ложным.

В итоге суд вынес молодому человеку приговор: 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Пока новосибирец может его обжаловать.

Напомним, ранее роддом № 6 заминировали лжетеррористы в Новосибирске. А телефонная террористка позвонила в полицию и наврала про бомбу в метро. 

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Город#Бердск#Новосибирская область#Суд#2022
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