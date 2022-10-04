Как правильно маркировать рекламу, чтобы не оштрафовали

«Делать деньги без рекламы может только монетный двор». Томас Маколей
Обсуждению нового закона о маркировке рекламы, была посвящена первая встреча из цикла «Честный диалог». Такую серию экспертных дискуссий для бизнеса организует в Новосибирске Atas.info.
Частично бизнесмены и маркетологи уже адаптировались к требованиям нового закона от 1-го сентября 2022 года. Но осталось и большое количество невыясненных вопросов. Требования закона касается не только маркетологов, рекламистов и службы PR. Их необходимо знать бухгалтерам и собственникам бизнеса. Речь шла о новых формах отчетности, и о том, какие штрафные санкции грозят бизнесу при их несоблюдении.
Эксперты рассмотрели с разных точек зрения самые разные нюансы применения нового закона.
Наталья Торопкина - юрист в сфере didgital рассказала, как нужно действовать в новых правовых условиях, какие шаги необходимо обязательно предпринять перед запуском рекламной компании. Теперь участники знают: что такое токен, и где его взять. (Токен — это код для отчетности, который содержит уникальный идентификатор ОРД и самого креатива. ОРД - оператор рекламных данных.)
С Ольгой Аникиной, операционным директором Fedotov Studio участники встречи обсудили важнейший вопрос документооборота. Какие отчеты потребуется создавать. Могут ли ОРД самостоятельно формировать отчетные документы? Как правильно собрать информацию для отчета, пока нет ОРД и токенов.
С Верой Сорокиной, экспертом Юсконсалт участники дискутировали на тему: что считается рекламой по новому закону, а что нет? Нужно ли маркировать оплаченный, но не рекламный материал?
Специальный гость из Москвы Лилия Хомицкая - заместитель коммерческого директора федерального медиахолдинга 1MI поделилась опытом, как сделать из обычного пресс-релиза материал, который будет проиндексирован «Медиалогией», и какие инструменты помогут вывести его в ТОП поиска Яндекса.
Площадку для встречи радушно предоставил культурно исторический музей «Экспоцентр солнца».
Цикл «Честный диалог» будет продолжен в ближайшее время.
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