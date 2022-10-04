Как правильно маркировать рекламу, чтобы не оштрафовали

Частично бизнесмены и маркетологи уже адаптировались к требованиям нового закона от 1-го сентября 2022 года. Но осталось и большое количество невыясненных вопросов. Требования закона касается не только маркетологов, рекламистов и службы PR. Их необходимо знать бухгалтерам и собственникам бизнеса. Речь шла о новых формах отчетности, и о том, какие штрафные санкции грозят бизнесу при их несоблюдении.