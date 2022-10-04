Как русский радиофон опередил Motorola на 15 лет

В августе 1957 года имя радиоинженера Леонида Куприяновича стало известно всему СССР благодаря журналу «Наука и Жизнь». В своей статье 29-летний радиоинженер рассказывал о созданном им радиотелефоне и принципах его работы. Первый радиотелефон Куприяновича (патент получен 1 января 1958 года) весил 3 кг, мог удаляться от автоматической телефонной радиостанции (также разработанной Куприяновичем) на 20-30 км и работать без подзарядки до 30 часов. Через автоматическую телефонную радиостанции (АТР) устанавливалась связь радиотелефона с АТС и, соответственно, с любым абонентом. АТР могла принимать сигналы от нескольких абонентов без взаимных помех. Куприянович каждый аппарат ЛК-1 настраивал на различные тональные частоты, на которые реагировал приёмник АТР, распределяя сигналы по разным каналам. Связь между радиотелефоном ЛК-1 и автоматической телефонной радиостанцией осуществлялась на коротких волнах.