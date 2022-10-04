Назначение дебетовой карты

Многие из нас пользуются банковскими картами, но не все знают, что это дебетовая карта и чем она отличается от кредитной. Главное отличие заключается в том, что на ней хранятся личные средства пользователя. Это может быть зарплата, стипендия, пенсия, денежный перевод. Этими деньгами расплачиваются в магазинах, оплачивают услуги и просто снимают через банкомат. Ее прикладывают к терминалу и нужная сумма за товар снимается автоматически. Если по ошибке приложить ее более одного раза, устройство никак не отреагирует и деньги сохранятся.
Они отличаются по типу носителя. Их выдают с указанием инициалов владельцев и без этой информации. В одних картах имена и фамилии вытеснены на специальном оборудовании, на других эти данные нанесены краской. Последний вариант называют моментальным и получают в течение нескольких минут. Их недостаток в уменьшенном функционале.
Наиболее популярные дебетовые карты:
американский вариант – Visa. Принимается к оплате во всех странах, считающихся развитыми. Обеспечивает надежное проведение любых электронных платежей;
американская система – MasterCard. Используется в десятках стран;
российская карта – МИР. Принимается во всех городах РФ.
Ее заказывают в любом банке или офисе. Посетитель предъявляет удостоверение личности для снятия копии. Затем сотрудник банка заполняет анкету клиента, вписывая в нее паспортные данные, место постоянного проживания, контактные данные, секретное слово и прочее. Более подробная информация опубликована на страницах интернет-магазина Ozon. Получить ее его можно по ссылке. Главное нужно знать, что от разновидности дебетовой карты зависит многое – это льготы, бонусы, показатели банковского обслуживания.
Если привязать ее к номеру мобильного телефона, тогда не нужно ходить к банкомату и узнавать о поступивших деньгах. Информация приходит на телефон в виде СМС-сообщения соответствующим звуковым сопровождением. Дебетовые и другие карты оформляют исключительно совершеннолетним гражданам. На малолетних детей карты тоже оформляют, но с привязкой к родительскому кошельку. Для этого потребуется свидетельство о рождении ребенка. Иностранцы, желающие получать карты в России, представляют руководству банков дополнительные документы – разрешение на работу, вазы, вид на жительство и другие.
Это значит, что пользователю банк выдает кредитный лимит. Когда владелец карты потратит все свои деньги, он может продолжать делать покупки и оплачивать услуги на установленную банком сумму. Для некоторых клиентов лимит ничем не ограничен. При трате дополнительной суммы в размере не более 3000 рублей даже не снимаются проценты в виде комиссионных сборов. Овердрафт отдельно не выплачивается. Он списывается автоматически при очередном пополнении счета.
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