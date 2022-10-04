Назначение дебетовой карты

Многие из нас пользуются банковскими картами, но не все знают, что это дебетовая карта и чем она отличается от кредитной. Главное отличие заключается в том, что на ней хранятся личные средства пользователя. Это может быть зарплата, стипендия, пенсия, денежный перевод. Этими деньгами расплачиваются в магазинах, оплачивают услуги и просто снимают через банкомат. Ее прикладывают к терминалу и нужная сумма за товар снимается автоматически. Если по ошибке приложить ее более одного раза, устройство никак не отреагирует и деньги сохранятся.