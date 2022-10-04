Новосибирцы не спешили жениться в период частичной мобилизации

«Чаще женились в пятницу и субботу. Так, 23 сентября 2022 заключили 229 браков, а 24 сентября – 108. Информации о том, были ли среди женихов мобилизованные нет», - сообщила Atas.info начальник управления по делам ЗАГС региона Наталья Шустова.
Судя по статистике прошлого года, частичная мобилизация не стала причиной свадебного бума. Ведь 24 сентября 2021 свадьбу играли 234 пары, а 25 сентября было 80 заключенных браков.
Напомним, ранее ЗАГСы Новосибирской области объявляли, что призывники смогут вступить в брачный союз за 1 день без очередей. Всего то нужно принести документ из военкомата и паспорт.