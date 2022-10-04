Новосибирцы не спешили жениться в период частичной мобилизации

В отделах ЗАГС Новосибирской области зарегистрировали 1 175 браков с начала частичной мобилизации, с 21 по 29 сентября 2022 года. В первые дни рекорды по числу свадеб не побиты, несмотря на привилегии призывников.

Сюжет Частичная мобилизация в России