Напомним, ледовую арену на левом берегу Новосибирска введут в эксплуатацию к концу 2022 года. Дату подписания разрешения на открытие озвучил и. о. министра строительства региона Алексей Колмаков. А само строительство ЛДС подорожало до 14,4 млрд рублей.