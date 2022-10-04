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Правительство РФ раскрыло причины задержки строительства ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 03:42
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В правительстве Российской Федерации объяснили, почему произошла задержка строительства ледового дворца спорта в Новосибирске.

Выяснилось, что отставание от графика строительства ледовой арены связано с ошибками в проектной документации, несоответствии проектной и сметной документации, выявлением непредусмотренных видов работ.

Кроме того, была нарушена логистика поставок материалов и комплектующих. Об этом доложили новосибирские власти по требованию председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, пишет РБК.

В настоящий момент сформирован так называемый «догоночный» график работ. Этот вопрос на контроле у Минспорта.

Напомним, ледовую арену на левом берегу Новосибирска введут в эксплуатацию к концу 2022 года. Дату подписания разрешения на открытие озвучил и. о. министра строительства региона Алексей Колмаков. А само строительство ЛДС подорожало до 14,4 млрд рублей. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#ЛДС#2022#Новосибирск#Правительство Новосибирской области
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