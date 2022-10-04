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Правоохранители работают в кабинете главы Краснозерского района Новосибирской области

Сегодня, 07:44
Фото: коллаж из фото Владимира Кириллов/Администрация Краснозерского района
Сотрудники правоохранительных органов пришли в кабинет главы Краснозерского района Новосибирской области Оксаны Семеновой. Общественники пишут в соцсетях, что это обыски, а о том, что происходит на самом деле, узнал Atas.info.

Об обысках у главы Краснозерского района НСО Оксаны Семеновой заявил на своей странице во «ВКонтакте» известный общественник Владимир Кириллов. Он озвучил в разговоре с редакцией свою версию причин приезда правоохранителей.

«Предположительно, это связано с незаконной передачей инженерных коммуникаций частной компании. Эта контора не получила статуса ресурсоснабжающей. А Семенова росчерком пера, без торгов незаконно перечисляла им деньги из бюджета на закупку угля, поставку воды и тепла», - прокомментировал Atas.info произошедшее Кириллов.

Также общественник связывает череду увольнений глав муниципальных образований Краснозерского района с методами управления, которые практикует глава района Оксана Семенова. Кириллов утверждает, что сменилось порядка 70% руководящего состава муниципалитетов.

Источники Atas.info в правоохранительных органах подтвердил факт работы силовиков в администрации Краснозерского района. Однако статус производимых действий собеседник Atas.info назвал не обысками, а изучением документов. Уголовное дело также ещё не возбуждено.

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#Силовики#Глава района#2022#Алина Шефер#Оксана Семенова#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Обыск
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