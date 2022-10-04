Об обысках у главы Краснозерского района НСО Оксаны Семеновой заявил на своей странице во «ВКонтакте» известный общественник Владимир Кириллов. Он озвучил в разговоре с редакцией свою версию причин приезда правоохранителей.
«Предположительно, это связано с незаконной передачей инженерных коммуникаций частной компании. Эта контора не получила статуса ресурсоснабжающей. А Семенова росчерком пера, без торгов незаконно перечисляла им деньги из бюджета на закупку угля, поставку воды и тепла», - прокомментировал Atas.info произошедшее Кириллов.
Также общественник связывает череду увольнений глав муниципальных образований Краснозерского района с методами управления, которые практикует глава района Оксана Семенова. Кириллов утверждает, что сменилось порядка 70% руководящего состава муниципалитетов.
Источники Atas.info в правоохранительных органах подтвердил факт работы силовиков в администрации Краснозерского района. Однако статус производимых действий собеседник Atas.info назвал не обысками, а изучением документов. Уголовное дело также ещё не возбуждено.