В Сузунском районе одним из первых призвали мужчину, которому 41 год. Сибиряк рассказал, что у него плохое зрение (минус 4). В карточке рядового указано, что он ограниченно годен в определенные войска. Однако саму медкомиссию на службу он не проходил – якобы сам призывник не сделает это из стеснения.
В Куйбышевском районе призвали мужчину, которому 42 года. Комиссию он прошел, но профильного осмотра как такового и не было. При этом боевого опыта сибиряк не имеет, как и военной подготовки. В армии он не служил по состоянию здоровья. Обращения родственников в местный комиссариат не помогли.
По словам семей этих призывников, получение повестки противоречит указу президента России, пишет НГС. Изначально речь шла только о призыве граждан, имеющих опыт в военных действиях и по возрасту до 35 лет.
Напомним, 140-килограммового новосибирца с переломом позвоночника пытались мобилизовать. Сибиряк пошел в больницу, чтобы получить справку о состоянии своего здоровья и оформить отсрочку. К счастью, ему вскоре перезвонили и сказали, что верят на слово, документ не требуется.