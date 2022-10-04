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Рядовые новосибирцы старше 40 лет получили повестку

Сегодня, 05:17
Фото: 1MI
Два жителя Новосибирской области получили повестку на частичную мобилизацию, хоть они и не подходят под критерии призывников, о чем рассказали их родственники.

В Сузунском районе одним из первых призвали мужчину, которому 41 год. Сибиряк рассказал, что у него плохое зрение (минус 4). В карточке рядового указано, что он ограниченно годен в определенные войска. Однако саму медкомиссию на службу он не проходил – якобы сам призывник не сделает это из стеснения.

В Куйбышевском районе призвали мужчину, которому 42 года. Комиссию он прошел, но профильного осмотра как такового и не было. При этом боевого опыта сибиряк не имеет, как и военной подготовки. В армии он не служил по состоянию здоровья. Обращения родственников в местный комиссариат не помогли.

По словам семей этих призывников, получение повестки противоречит указу президента России, пишет НГС. Изначально речь шла только о призыве граждан, имеющих опыт в военных действиях и по возрасту до 35 лет.

Напомним, 140-килограммового новосибирца с переломом позвоночника пытались мобилизовать. Сибиряк пошел в больницу, чтобы получить справку о состоянии своего здоровья и оформить отсрочку. К счастью, ему вскоре перезвонили и сказали, что верят на слово, документ не требуется.

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