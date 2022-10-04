В Сузунском районе одним из первых призвали мужчину, которому 41 год. Сибиряк рассказал, что у него плохое зрение (минус 4). В карточке рядового указано, что он ограниченно годен в определенные войска. Однако саму медкомиссию на службу он не проходил – якобы сам призывник не сделает это из стеснения.