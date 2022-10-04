Ушла от родных и пропала 43-летняя женщина в Новосибирской области

Новосибирские волонтеры ищут пропавшую около месяца назад 43-летнюю Ольгу Вершинину. Последний раз её видели 18 сентября в селе Медведск в гостях у родственников.

«Женщина гостила у своих родных в Черепановском районе. Кто-то проснулся ночью и не обнаружил её. Даже не известно, куда она могла пойти. Ищем свидетелей», - рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских. Близкие Ольги столкнулись с подобным впервые. С их слов, женщина никогда не пропадала. Её пропажа настоящая загадка. Сибирячку ищут по следующим приметам: рост 160 сантиметров, худая, светлые волосы и карие глаза. Может быть одета в синие джинсы, светло-зеленую куртку и белые кроссовки.