В Новосибирске 17 мобилизованных поженились на плацу НВВКУ

Церемония бракосочетания состоялась впервые на плацу военного училища. Мобилизованным мужчинам разрешили пожениться за один день.
Молодожёны не случайно решили обручиться 1 октября. В этот день отмечают свой профессиональный праздник военнослужащие Сухопутных войск РФ. От имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова им вручили памятные подарки и цветы.
Напомним, ранее сотрудники Управления по делам ЗАГС Новосибирской области поделились статистикой бракосочетаний с начала частичной мобилизации. Оказалось, на свадьбу не многие решились.