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В Новосибирске 17 мобилизованных поженились на плацу НВВКУ

Сегодня, 10:25
Фото: ЗАГС НСО
Свадьбу сыграли 17 пар в призывном пункте у НВВКУ в Новосибирске 1 октября. Об этом рассказали в управлении по делам ЗАГС региона.

Церемония бракосочетания состоялась впервые на плацу военного училища. Мобилизованным мужчинам разрешили пожениться за один день.

Молодожёны не случайно решили обручиться 1 октября. В этот день отмечают свой профессиональный праздник военнослужащие Сухопутных войск РФ. От имени губернатора Новосибирской области Андрея Травникова им вручили памятные подарки и цветы.

Напомним, ранее сотрудники Управления по делам ЗАГС Новосибирской области поделились статистикой бракосочетаний с начала частичной мобилизации. Оказалось, на свадьбу не многие решились.

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#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Свадьба#Алина Шефер
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