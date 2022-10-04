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В Новосибирске бухгалтера больницы заподозрили в хищении 650 тысяч рублей

Сегодня, 04:57
Фото: 1MI
Бухгалтера клиники в Новосибирске подозревают в присвоении 650 000 рублей. Скоро женщина предстанет перед судом, сообщает прокуратура региона.

Прокуратура уже вынесла 39-летнему бухгалтеру обвинительное заключение. По их данным, она клала не все деньги, получаемые за платные услуги от администраторов отдела в кассу больницы с декабря 2020 года по август 2021 года.

«Некоторую часть бухгалтер направляла на счет клиники, другую к себе в карман. Таким образом, ей удалось похитить около 650 тысяч рублей», - уточнил заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.

Руководители больницы подали иск к сотруднице. Во время процесса она признала свою вину и частично вернула деньги, но ареста при этом не избежала.

Сейчас прокуроры готовятся отправить материалы дела в суд.

 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура
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