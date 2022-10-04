В Новосибирске бухгалтера больницы заподозрили в хищении 650 тысяч рублей

Прокуратура уже вынесла 39-летнему бухгалтеру обвинительное заключение. По их данным, она клала не все деньги, получаемые за платные услуги от администраторов отдела в кассу больницы с декабря 2020 года по август 2021 года.
«Некоторую часть бухгалтер направляла на счет клиники, другую к себе в карман. Таким образом, ей удалось похитить около 650 тысяч рублей», - уточнил заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко.
Руководители больницы подали иск к сотруднице. Во время процесса она признала свою вину и частично вернула деньги, но ареста при этом не избежала.
Сейчас прокуроры готовятся отправить материалы дела в суд.