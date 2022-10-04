atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске новый кампус НГУ построят за 2,4 млрд рублей

Сегодня, 04:41
Фото: atas.info
Конкурс на строительство нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) объявили на сайте госзакупок. Цена контракта - 2,4 миллиарда рублей.

Проект кампуса главного вуза Новосибирска получил положительно заключение Госэкспертизы осенью. Из бюджета страны выделят деньги на его возведение.

Согласно проекту, в кампусе разместят шесть объектов: общежития, корпус с аудиториями, центр СУНЦ НГУ и Института медицины и психологии Зельмана и другие.

Также для студентов подготовят зоны для досуга и свободного времяпрепровождения. Разместят площадки для творчества и общения.

Подрядчика планируют найти до 19 октября 2022 года, чтобы начать работу по реализации проекта в следующем году. Строительство оценили по контракту на 2,4 млрд рублей.

#Алина Шефер#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#Университет
Подпишитесь
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина полетит в космос 5 октября
Сегодня, 09:31
Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации
Вчера, 10:42
Мода на татуировки у мобилизованных в Новосибирске в октябре 2022: что набивают герои
Вчера, 17:31
Правительство РФ раскрыло причины задержки строительства ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 10:42
Экс-главе Новосибирского облсуда грозит 4 года условного срока
Сегодня, 08:19
Новосибирские ветеринары покупают люксовый внедорожник с подсветкой за 5 млн рублей
Сегодня, 08:54