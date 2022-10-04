В Новосибирске новый кампус НГУ построят за 2,4 млрд рублей

Проект кампуса главного вуза Новосибирска получил положительно заключение Госэкспертизы осенью. Из бюджета страны выделят деньги на его возведение.
Согласно проекту, в кампусе разместят шесть объектов: общежития, корпус с аудиториями, центр СУНЦ НГУ и Института медицины и психологии Зельмана и другие.
Также для студентов подготовят зоны для досуга и свободного времяпрепровождения. Разместят площадки для творчества и общения.
Подрядчика планируют найти до 19 октября 2022 года, чтобы начать работу по реализации проекта в следующем году. Строительство оценили по контракту на 2,4 млрд рублей.