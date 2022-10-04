Валерий Лимаренко: Мы не только сохраняем рабочие места в области, но и создаём новые

Если в 2019 году через региональный Центр поддержки экспорта помощь была оказана 40 компаниям МСП, то в 2021 её получили уже 174.
Много предприятий островного региона, чьи товары с высокой долей добавленной стоимости поставляются на внешний рынок, из таких сфер экономики, как сельское хозяйство, рыболовство, пищевая и перерабатывающая промышленность.
В области создаются необходимые условия для экспортёров, чтобы сделать их выход на внешние рынки более комфортным. Например, в 2019 году на базе Фонда развития предпринимательства Сахалинской области был создан Центр поддержки экспорта. В нём предпринимателям оказывают свыше 20 услуг — от бесплатных консультаций до организации участия компаний в бизнес-миссиях и зарубежных выставках. Недавно в Центре внедрена новая услуга — предприниматели могут получить финансовую поддержку на компенсацию части затрат, связанных с поставками товаров на экспортные рынки. Этот вид господдержки сразу стал одной их самых востребованных, отмечает портал Sakh.online.
«В условиях введённых антироссийских санкций именно господдержка, оказываемая малым и средним предприятиям, помогает им не просто держаться на плаву, но и активно развиваться, инвестировать средства в модернизацию и организацию новых производств. Поэтому в области не только сохраняются рабочие места, но и создаются новые, — подчёркивает губернатор Валерий Лимаренко. — И это положительным образом сказывается на доходах сахалинцев и курильчан».