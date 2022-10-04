Валерий Лимаренко: Важно, чтобы наша талантливая молодёжь оставалась на островах

– Год назад мы спросили у молодежи, чего не хватает в нашем регионе. И получили четкий запрос на пространство, где молодые люди могли бы реализовать творческие идеи. На проектирование, строительство ушло бы немало времени. Но мы быстро нашли здание, позвали сюда творческих сахалинцев, и они наполнили резиденцию жизнью. «Маяк» – это не стены и даже не аппаратура. Это люди, которые полны идей и желаний. Для нас очень важно, чтобы наша талантливая молодежь оставалась на островах, получала здесь качественное образование и могла найти себя в любимом, интересном деле. Уверен, «Маяк» будет этому способствовать и освещать путь многим талантам, – сказал Валерий Лимаренко.