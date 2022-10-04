atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: Важно, чтобы наша талантливая молодёжь оставалась на островах

Сегодня, 14:55
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
На территории Сахалинской области стало больше площадок для творчества.

В Южно-Сахалинске состоялось официальное открылась арт-резиденция «Маяк». На его площадке будет работать 10 творческих коллективов - художники, музыканты, танцоры, театралы. Инициатором создания нового арт-пространства стал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Отметим, проект креативного пространства был презентован в рамках Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа - 2020», и задуман как пространство для творческого предпринимательства, а также литературного, художественного, научного, технического и других видов активностей.  Его техническое открытие состоялось в 2021 году.

- Год назад мы спросили у молодёжи, чего не хватает в нашем регионе. И получили чёткий запрос на пространство, где молодые люди могли бы реализовать творческие идеи. Мы быстро нашли здание, позвали сюда творческих сахалинцев, и они наполнили резиденцию жизнью. «Маяк» – это не стены и даже не аппаратура. Это люди, которые полны идей и желаний. Для нас очень важно, чтобы наша талантливая молодежь оставалась на островах, получала здесь качественное образование и могла найти себя в любимом, интересном деле, – сказал Валерий Лимаренко.

Как отмечает портал Sakh.online, ожидается рост числа резидентов арт-пространства. В области немало молодых инициативных людей, желающих воплотить в жизнь творческие идеи и получить помощь в реализации проектов.

– Год назад мы спросили у молодежи, чего не хватает в нашем регионе. И получили четкий запрос на пространство, где молодые люди могли бы реализовать творческие идеи. На проектирование, строительство ушло бы немало времени. Но мы быстро нашли здание, позвали сюда творческих сахалинцев, и они наполнили резиденцию жизнью. «Маяк» – это не стены и даже не аппаратура. Это люди, которые полны идей и желаний. Для нас очень важно, чтобы наша талантливая молодежь оставалась на островах, получала здесь качественное образование и могла найти себя в любимом, интересном деле. Уверен, «Маяк» будет этому способствовать и освещать путь многим талантам, – сказал Валерий Лимаренко.

Подпишитесь
Рогозин: Илон Маск высказался о Крыме под влиянием русской космонавтки Анны Кикиной
Вчера, 13:30
Правоохранители работают в кабинете главы Краснозерского района Новосибирской области
Вчера, 14:44
Травников объявил об окончании первого этапа частичной мобилизации
3 октября, 10:42
Правительство РФ раскрыло причины задержки строительства ЛДС в Новосибирске
Вчера, 10:42
Экс-главе Новосибирского облсуда грозит 4 года условного срока
Вчера, 08:19
Новосибирские ветеринары покупают люксовый внедорожник с подсветкой за 5 млн рублей
Вчера, 08:54