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Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов отправится на СВО в ноябре

Сегодня, 06:38
Фото: Законодательное собрание НСО
Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов примет участие в спецоперации в ноябре 2022 года. Об этом он рассказал сайту «МК в Новосибирске».

Парламентарий подал рапорт о добровольном призыве 23 сентября. Его кандидатуру рассмотрели.

Панферов отметил, что вместе с ним в зону СФО поедут шесть военных, которые будут служить под его командованием. Они вызвались добровольцами.

Среди них офицеры и крепкие люди, но без боевой подготовки и опыта. Политик лично отбирал в свою команду каждого.

Стоит отметить, Андрей Панферов служил в 67-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ВС РФ в Бердске, участник Первой чеченской войны. Имеет множество орденов и медалей.

#Алина Шефер#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация
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