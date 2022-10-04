Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов отправится на СВО в ноябре

Парламентарий подал рапорт о добровольном призыве 23 сентября. Его кандидатуру рассмотрели.
Панферов отметил, что вместе с ним в зону СФО поедут шесть военных, которые будут служить под его командованием. Они вызвались добровольцами.
Среди них офицеры и крепкие люди, но без боевой подготовки и опыта. Политик лично отбирал в свою команду каждого.
Стоит отметить, Андрей Панферов служил в 67-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ ВС РФ в Бердске, участник Первой чеченской войны. Имеет множество орденов и медалей.