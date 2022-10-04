Военкоматы могут изымать автомобили у граждан: когда и кого это коснется в РФ

Напомним, что система воинского учета автотранспорта по приказу минобороны №151 работает в РФ со времен СССР – она касается не только организаций, но и частных автовладельцев.
Всего пять разделов с транспортном, которые могут забрать: колёсные транспортные средства, предназначенные для эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования, тракторы, дорожно-строительные машины и механизмы, подъемно-транспортные машины и механизмы, а также другие машины и механизмы.
Естественно, что больше всего будут ценны автомобили с высокой проходимостью – повышенная проходимость подразумевает дорожный просвет под осями не менее 180 мм, углы въезда и съезда не менее 25 и 20 градусов соответственно, возможность преодолевать 30-процентный подъем, привод на все колёса и хотя бы один механизм блокировки дифференциала.
В базе имеются и более крупные машины по типу – «ГАЗели» и «Соболя», а также, разумеется, все УАЗы. На учет ставятся и автобусы категорий M2 и М3, имеющие свыше восьми пассажирских мест.
Государство сможет временно изъять транспортное средство, но, компенсируя его владельцу все возможные издержки, пишут «Новые известия».