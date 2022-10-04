Военкоматы могут изымать автомобили у граждан: когда и кого это коснется в РФ

Естественно, что больше всего будут ценны автомобили с высокой проходимостью – повышенная проходимость подразумевает дорожный просвет под осями не менее 180 мм, углы въезда и съезда не менее 25 и 20 градусов соответственно, возможность преодолевать 30-процентный подъем, привод на все колёса и хотя бы один механизм блокировки дифференциала.