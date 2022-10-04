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Звездопад Дракониды увидят новосибирцы с 7 по 12 октября

Сегодня, 03:15
Фото: 1MI
Метеорный поток Дракониды смогут увидеть жители Новосибирска с 7 октября.

Звездопад назван в честь созвездия Дракона. В 2022 году этот метеорный поток можно наблюдать с 7 по 12 октября, но наибольшей активности он достигнет вечером 8-10 октября.

Однако увидеть звездопад сложно. Это связано с тем, что пик метеорного потока приходится на ночь накануне полнолуния. Как правило, «звезды» падают по несколько сот экземпляров в час.  

Напомним, в Новосибирске часто бушуют магнитные бури. Их появление провоцируют вспышки на Солнце. Сильные колебания могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. Такое природное явление ухудшает состояние не только техники, но и самочувствие метеозависимых людей. Как обезопасить себя в такие дни – читайте в материале Atas.info.

#Эмилия Каплунская#Общество#Экология#Город#Новосибирская область#Новосибирск#2022
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