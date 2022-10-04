Звездопад назван в честь созвездия Дракона. В 2022 году этот метеорный поток можно наблюдать с 7 по 12 октября, но наибольшей активности он достигнет вечером 8-10 октября.
Однако увидеть звездопад сложно. Это связано с тем, что пик метеорного потока приходится на ночь накануне полнолуния. Как правило, «звезды» падают по несколько сот экземпляров в час.
Напомним, в Новосибирске часто бушуют магнитные бури. Их появление провоцируют вспышки на Солнце. Сильные колебания могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. Такое природное явление ухудшает состояние не только техники, но и самочувствие метеозависимых людей. Как обезопасить себя в такие дни – читайте в материале Atas.info.