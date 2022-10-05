atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев похвалил Новосибирск за новый терминал

Сегодня, 06:06
Фото: Артемий Лебедев / Youtube
Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев восхитился Новосибирском из-за нового терминала в аэропорту Толмачево. Информация взята из видео блогера на его канале.

«Уже сейчас видно, что проект будет совершенно … [шикарный]. Очень красивый, завидую Новосибирску, что у него будет такая красота», - сказал Лебедев.

Артемий выяснил, что проект реконструкции Толмачево был разработан при участии главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, а также в аэропорту будет хорошая навигация для удобства пассажиров.

Стоит отметить, что раньше Артемий Лебедев столицу Сибири не расхваливал – он её постоянно жестко критиковал, что на это даже реагировала городская администрация и сам мэр города Анатолий Локоть. 

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Критика#Оценка#Благоустройство#Терминал#Толмачево
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых педагогов в школах Новосибирска ко Дню учителя 5 октября 2022
Сегодня, 06:02
Правоохранители работают в кабинете главы Краснозерского района Новосибирской области
Вчера, 14:44
Рогозин: Илон Маск высказался о Крыме под влиянием русской космонавтки Анны Кикиной
Вчера, 13:30
Пункты сбора помощи мобилизованным и военным на СВО: адреса и время работы
Сегодня, 11:04
«Это нормально» - депутат ГД Сулейманов о полете Кикиной в космос из США в разгар СВО
Сегодня, 12:01
Топ-5 самых курьезных выходок педагогов в Новосибирске – рейтинг ко Дню учителя 2022
Сегодня, 05:11