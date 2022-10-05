Блогер и дизайнер Артемий Лебедев похвалил Новосибирск за новый терминал

«Уже сейчас видно, что проект будет совершенно … [шикарный]. Очень красивый, завидую Новосибирску, что у него будет такая красота», - сказал Лебедев.
Артемий выяснил, что проект реконструкции Толмачево был разработан при участии главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, а также в аэропорту будет хорошая навигация для удобства пассажиров.
Стоит отметить, что раньше Артемий Лебедев столицу Сибири не расхваливал – он её постоянно жестко критиковал, что на это даже реагировала городская администрация и сам мэр города Анатолий Локоть.