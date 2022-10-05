«Это не вяжется с отношениями с США»: депутат Панферов о полете Кикиной в космос

Напомним, россиянка Анна Кикина стартует на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon 5 октября 2022 года. За её полетом будет следить буквально весь мир и это в разгар спецоперации на Украине. Несколько дней назад Маск в своих соцсетях написал неоднозначное высказывание о том, что готов признать Крым в составе России, хотя ещё некоторое время назад озвучивал противоположенную позицию.