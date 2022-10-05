«Это не вяжется с отношениями с США»: депутат Панферов о полете Кикиной в космос

«Я нахожусь в определенном замешательстве по поводу полета новосибирского космонавта Анны Кикиной на корабле США. Это как-то не вяжется с теми отношениями, которые сейчас у нас с этой страной. Откровенная, агрессивная позиция руководства Америки по отношению к России не предполагает таких полетов. Я с долей скепсиса наблюдал за программой и до конца не верил, что это произойдет, но сегодня старт в космос. Другое дело, если это небольшой шаг в сторону урегулирования конфликта с США, не склонённая голова, а выстраивание взаимоотношений на равных условиях. Если это каким-то образом стабилизирует обстановку, то дай Бог», - высказался Панферов о полете единственной в Роскосмосе женщины космонавта, уроженке Новосибирска Анны Кикиной.
Напомним, россиянка Анна Кикина стартует на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon 5 октября 2022 года. За её полетом будет следить буквально весь мир и это в разгар спецоперации на Украине. Несколько дней назад Маск в своих соцсетях написал неоднозначное высказывание о том, что готов признать Крым в составе России, хотя ещё некоторое время назад озвучивал противоположенную позицию.
Экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предположил, что на Маска могла повлиять наша космонавтка Анна Кикина. Поэтому своё мнение о Крыме он поменял. Но некоторые другие политики склоны предполагать, что это все во лишь пиар ход знаменитого гения.
«Я думаю, что Рогозин высказал свое частное мнение, но одно с другим не связано. А на счет Илона Макса не исключаю, что это для того, чтобы себя противопоставить, чтобы лишний раз о нем говорили. Я не удивлюсь, что его поправят и через три дня он свое мнение поменяет», - отметил вице-спикер регионального Заксобрания Андрей Панферов.
Напомним, ранее высказывание Илона Маска прокомментировал Atas.info депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов.