Думаю, что космические полеты готовятся заранее, много лет. Если полет был уже запланирован, то отменять его вряд ли целесообразно. Ведь Россия является наследником СССР, наша страна была первой в космосе, поэтому специалисты у нас хорошие, и они нужны даже в США. Мы сотрудничали с США в области космоса постоянно, а до недавнего времени американцы даже спутники свои запускали при помощи наших тяжелых ракет. Собственных возможностей у них не было. Поэтому, я считаю, что это нормально.