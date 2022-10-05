Россиянка Анна Кикина из Новосибирска летит на корабле Crew Dragon, созданном компанией Илона Маска на МКС. Старт из космического центра им. Кеннеди во Флориде в 19:00 мск, 5 октября 2022. При этом отношения России и США радикально ухудшились с начала спецоперации ВС РФ на Украине. А недавно Маск предложил план урегулирования конфликта, один из пунктов которого - Крым должен оставаться субъектом России. Бывший гендиректор «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского миллиардера, заявив, что главу «SpaceX» вдохновила поддержать Россию космонавтка Кикина. Атас.инфо попросил прокомментировать непростую ситуацию новосибирского депутата Госдумы РФ Рената Сулейманова.
Ренат Исмаилович, что вы думаете о полете российского космонавта на американском корабле в разгар спецоперации на Украине?
Думаю, что космические полеты готовятся заранее, много лет. Если полет был уже запланирован, то отменять его вряд ли целесообразно. Ведь Россия является наследником СССР, наша страна была первой в космосе, поэтому специалисты у нас хорошие, и они нужны даже в США. Мы сотрудничали с США в области космоса постоянно, а до недавнего времени американцы даже спутники свои запускали при помощи наших тяжелых ракет. Собственных возможностей у них не было. Поэтому, я считаю, что это нормально.
Пока МКС существует, космические исследования должны продолжаться.
Дает ли продолжение сотрудничества в сфере космоса надежду, на создание неких предпосылок к урегулированию ситуации на Украине, благодаря такому взаимодействию с США?
Все отношения разорвать невозможно, потому что и мы не исчезнем с нашей планеты и США. Космические полеты – это форточка для сотрудничества и взаимодействия, несмотря на то, что оценки были даны жесткие президентом России Владимиром Путиным при процедуре подписания признания референдумов и вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.
Что думаете о словах Дмитрия Рогозина о влиянии Анны Кикиной на планы Илона Маска?
Мне сложно судить, Рогозин может быть лучше информирован в этом отношении. Но факт есть факт: Маск высказался таким образом, а весь Запад на него набросился, что бизнесмену принесло даже экономические потери. Здесь не важно, кто его подвиг к этим мыслям, ведь возможно, что он просто понимает потенциал России.
Но, это свидетельствует о том, что и не Западе есть здравомыслящие люди, которые понимают, что ситуация должна быть урегулирована, и то, что интересы России западным странам нужно учитывать. Это дает понять, что в России тоже есть свои интересы, но наша страна всегда открыта для того, чтобы договариваться. Любой худой мир лучше, чем ядерная война.