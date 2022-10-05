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Многокилометровая пробка растянулась по Новосибирску 5 октября

Сегодня, 04:51
Фото: atas.info
Утром, 5 октября в Новосибирске образовались многокилометровые пробки на левом берегу, о чем свидетельствуют «Яндекс. Карты».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на подъезде к Димитровскому и Октябрьскому мосту. Дорожные заторы фиксируются и в районе площади Энергетиков и Труда. Там пробки достигли более 4 километров.

Автомобилисты не могут проехать и по улицам Блюхера, Немировича-Данченко, проспекту Карла Маркса, Большевистской и в районе от Речного вокзала. Пробки оцениваются в 5 баллов.

Напомним, ранее 10 машин столкнулись на мосту в Бердске из-за гололеда. Они получили механические повреждения. Пострадавших нет. На месте аварии работали сотрудники ДПС.

#Общество#Эмилия Каплунская#Город#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#2022#Дороги#Пробки
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