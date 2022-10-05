Согласно данным сервиса, движение затруднено на подъезде к Димитровскому и Октябрьскому мосту. Дорожные заторы фиксируются и в районе площади Энергетиков и Труда. Там пробки достигли более 4 километров.
Автомобилисты не могут проехать и по улицам Блюхера, Немировича-Данченко, проспекту Карла Маркса, Большевистской и в районе от Речного вокзала. Пробки оцениваются в 5 баллов.
Напомним, ранее 10 машин столкнулись на мосту в Бердске из-за гололеда. Они получили механические повреждения. Пострадавших нет. На месте аварии работали сотрудники ДПС.