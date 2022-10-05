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Пугачева останется в эфирах радиостанций в Новосибирске

Сегодня, 08:56
Фото: Википедия
Новосибирские радиостанции не будут убирать песни Аллы Пугачевой из эфира пока не придет письмо с запретом от Роскомнадзора.

«Прецедент» пообщался с руководителями местных радио и выяснил, что они даже не слышали о снятии песен Аллы Борисовны со всех эфиров в России из-за её негативных высказываний в отношении спецоперации на Украине.

«Ничего об этом не слышал. Нам никто по этому поводу не звонил», - сказал президент группы компаний «Юнитон Медиа» Борис Комаров.

Подобный ответ прозвучал и от директора ГК «Выбери радио» Константина Матиса, который отметил, что тоже не слышал ничего про Пугачеву и поручений никаких не поступало.

Напомним, что Алла Пугачева попросила Минюст РФ включить ее в реестр иноагентов после признания иноагентом Максима Галкина – она тоже поддержала Украину и забрала своих детей из России в другую страну. Позже она насмехалась над своими хейтерами и называла их рабами в своих соцсетях.

#Александр Кондратьев#Культура#Общество#Спецоперация#Россия#Новосибирск#Радио#Пугачева#СВО#Песни#Творчество
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