«Прецедент» пообщался с руководителями местных радио и выяснил, что они даже не слышали о снятии песен Аллы Борисовны со всех эфиров в России из-за её негативных высказываний в отношении спецоперации на Украине.
«Ничего об этом не слышал. Нам никто по этому поводу не звонил», - сказал президент группы компаний «Юнитон Медиа» Борис Комаров.
Подобный ответ прозвучал и от директора ГК «Выбери радио» Константина Матиса, который отметил, что тоже не слышал ничего про Пугачеву и поручений никаких не поступало.
Напомним, что Алла Пугачева попросила Минюст РФ включить ее в реестр иноагентов после признания иноагентом Максима Галкина – она тоже поддержала Украину и забрала своих детей из России в другую страну. Позже она насмехалась над своими хейтерами и называла их рабами в своих соцсетях.