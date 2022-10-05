Напомним, что Алла Пугачева попросила Минюст РФ включить ее в реестр иноагентов после признания иноагентом Максима Галкина – она тоже поддержала Украину и забрала своих детей из России в другую страну. Позже она насмехалась над своими хейтерами и называла их рабами в своих соцсетях.