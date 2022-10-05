Пункты сбора помощи мобилизованным и военным на СВО: адреса и время работы

Посылки для мобилизованных и участников СВО собирают в Новосибирском отделении российского «Красного Креста». Там принимают все, что необходимо бойцам: теплые вещи, продукты, снаряжение.
Подробнее о том, что принести, можно узнать по телефону +7 923 703 00 88. Пункты находятся по следующим адресам:
Также сбором помощи для солдат занимается организация «Народный фронт». Они собирают посылки для мобилизованных и фронтовых солдат – им отправляют их прямо в зону спецоперации.
По их данным, сейчас необходимы теплые вещи – галоши, термобелье, носки, трусы и дождевики. Пункт находится по ул. Серебренниковская, 2. График приема можно узнать по телефону (383) 305-41-51.
Сейчас продолжают собирать груз для отправки военным волонтеры в городе Бердске Новосибирской области. Этим занимается организация «Журавлик» совместно с «Ветеранами Силовых Структур Родины».
Они предлагают всем сибирякам и родственника солдат принести необходимые вещи в пункт приема по улице Ленина, 31 в Бердске и по Ленина, 50 в Новосибирске. Посылки принимаются с 9 до 21 часов.
Отмечается, что сейчас востребованы средства для оказания первой помощи и лекарства. Например, жгуты, бинты, зеленка, йод и многое другое. Также помочь можно деньгами по реквизитам - Огрн 1175476122975. ИНН 5407968147. Р/с 40703810104000001567. Сибирский филиал ПАО "Промсвязьбанк".
Напомним, также на днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил сибирякам поучаствовать в сборе посылок для военных. С его слов этим занимается отделение Российского военно-исторического общества.