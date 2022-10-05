В пятерку в зарплатном рейтинге входит Игорь Онищенко – директор лицея № 185. Его доход в месяц составляет 114,2 тысяч рублей. Лицей не блещет результатами выпускников – он не фигурирует ни в одном из двух рейтингов, которые мы упоминали выше.