Лидером по доходам за год стала Ирина Путинцева – директор гимназии №6 «Горностай». Ее ежемесячная зарплата составляет 146,8 тысяч рублей. Элитная гимназия вошла в ТОП-200 лучших школ России, где заняла 133 место. Однако в новосибирский рейтинг не попала даже в 30-ку – учебное заведение уступило многим сельским школам.
Следующим лидером по размеру зарплат стала Ирина Михно – руководитель «Второй новосибирской гимназии». Ее заработок каждый месяц составляет 130,4 тысяч рублей. Школа также вошла в общероссийский рейтинг и заняла там 162 место. А вот в списке лучших школ области по результатам ЕГЭ учебное заведение заняло 9 место.
Замыкает тройку учителей с зарплатой 122,6 тысяч рублей Сергей Сопочкин – директор лицея № 130. Школа занимает лидерские места в новосибирском рейтинге по результатам ЕГЭ-2022 – четвертое место и в общероссийском списке лицей располагается на 45 строчке.
Не сильно отстает по зарплате и Лариса Потеряева, возглавлявшая лицей № 22 «Надежда Сибири». Ее ежемесячный доход – 120,4 тысяч рублей. В топ-200 лучших школ России лицей не попал, но в региональном списке по результатам ЕГЭ-2022 образовательное учреждение занимает 14 строчку.
В пятерку в зарплатном рейтинге входит Игорь Онищенко – директор лицея № 185. Его доход в месяц составляет 114,2 тысяч рублей. Лицей не блещет результатами выпускников – он не фигурирует ни в одном из двух рейтингов, которые мы упоминали выше.
Средняя зарплата у учителей в Новосибирске составляет 50-70 тысяч рублей. По данным Росстата, доход педагога в России колеблется в пределах 45 тысяч рублей. Большие зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе — 103 тыс. рублей и в Москве – 98 тыс. рублей.