Собака осталась без фаланг после прыжка из движущегося поезда в Новосибирске

Этот инцидент произошел на глазах у проводницы почтово-багажного вагона Ольги вечером 4 октября. В это время женщина разговаривала со своей знакомой Аллой из города Братска.
«Я как будто сама там была. Мне Оля говорит, собака выпрыгнула, поезд тронулся и подножку убрали, поэтому ей никак не удалось забежать обратно. Животное побежало вслед и поранило лапки об колеса локомотива – теперь без фаланг на лапках. Собачку забрали волонтеры на лечение, а мы устроили спецоперации по поиску хозяйки. Время только потратили зря…», - рассказала Atas.info знакомая с ситуацией девушка Алла.
Алла написала об этой истории в соцсетях и в тот же день откликнулись десятки. Подключив связи, неравнодушные люди разыскали хозяйку собачки Дины. Они даже договорились о том, как им её передать. Но когда речь зашла о платной операции питомца, женщина переменилась.
«На операцию собачке требовалось 7 тысяч рублей. Когда сказали об этом хозяйке, она тут же пошла в отказ. Начала грубить и заявлять, что ей инвалид не нужен. Предлагала даже деньги на усыпление Дины. Хотя она здорова, лапы заживут, и она не будет даже хромать».
Волонтеры и активисты Новосибирска обошлись без помощи нерадивой хозяйки. Они своими силами собрали деньги на лечение пса. Сейчас собачка Дина идет на поправку, и ей ищут нового хозяина.