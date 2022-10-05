atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Собака осталась без фаланг после прыжка из движущегося поезда в Новосибирске

Сегодня, 09:31
Фото: предоставил герой публикации
Волонтеры в Новосибирске прооперировали собаку, которая сильно поранила лапы, выпрыгнув на ходу из вагона поезда. Хозяйка уехала без питомицы, а после случившегося и вовсе отказалась от неё.

Этот инцидент произошел на глазах у проводницы почтово-багажного вагона Ольги вечером 4 октября. В это время женщина разговаривала со своей знакомой Аллой из города Братска.

«Я как будто сама там была. Мне Оля говорит, собака выпрыгнула, поезд тронулся и подножку убрали, поэтому ей никак не удалось забежать обратно. Животное побежало вслед и поранило лапки об колеса локомотива – теперь без фаланг на лапках. Собачку забрали волонтеры на лечение, а мы устроили спецоперации по поиску хозяйки. Время только потратили зря…», - рассказала Atas.info знакомая с ситуацией девушка Алла.

Алла написала об этой истории в соцсетях и в тот же день откликнулись десятки. Подключив связи, неравнодушные люди разыскали хозяйку собачки Дины. Они даже договорились о том, как им её передать. Но когда речь зашла о платной операции питомца, женщина переменилась.

«На операцию собачке требовалось 7 тысяч рублей. Когда сказали об этом хозяйке, она тут же пошла в отказ. Начала грубить и заявлять, что ей инвалид не нужен. Предлагала даже деньги на усыпление Дины. Хотя она здорова, лапы заживут, и она не будет даже хромать».

Волонтеры и активисты Новосибирска обошлись без помощи нерадивой хозяйки. Они своими силами собрали деньги на лечение пса. Сейчас собачка Дина идет на поправку, и ей ищут нового хозяина.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные
Подпишитесь
Пуск корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной: смотреть онлайн 5 октября 2022
Сегодня, 14:55
Рейтинг самых богатых педагогов в школах Новосибирска ко Дню учителя 5 октября 2022
Сегодня, 06:02
Пугачева останется в эфирах радиостанций в Новосибирске
Сегодня, 15:56
Пункты сбора помощи мобилизованным и военным на СВО: адреса и время работы
Сегодня, 11:04
«Это не вяжется с отношениями с США»: депутат Панферов о полете Кикиной в космос
Сегодня, 16:05
Рогозин: Илон Маск высказался о Крыме под влиянием русской космонавтки Анны Кикиной
Вчера, 13:30