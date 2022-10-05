Собака осталась без фаланг после прыжка из движущегося поезда в Новосибирске

Алла написала об этой истории в соцсетях и в тот же день откликнулись десятки. Подключив связи, неравнодушные люди разыскали хозяйку собачки Дины. Они даже договорились о том, как им её передать. Но когда речь зашла о платной операции питомца, женщина переменилась.