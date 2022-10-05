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Свинью выгуливали по улицам Новосибирска

Сегодня, 03:09
Фото: АСТ-54
В Новосибирске по улицам выгуливали нетипичное животное – свинью. Кадры опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Хозяина с животным заметили на улице Военной. Мужчина выгуливал свинью прямо на тротуаре. Рядом с ним также шел новосибирец с собачкой.

«Ничего необычного: кто-то выгуливает собаку, кто-то выгуливает свинью», — рассказал автор поста.

На опубликованных кадрах заметно, что свинья перевязана двумя веревками. Животное уже достаточно крупное. Некоторые комментаторы вспомнили интересный случай, когда их соседи купили минипига, а «вырос настоящий хряк».

Напомним, что ранее дикого медвежонка поймали зоозащитники в лесу под Новосибирском. Переполох их-за бурого медведя случился в конце августа в Варламовском сельсовете. Косолапый от голода забрел на участки местных жителей, загрыз свинью и барана.

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Животные#Эмилия Каплунская
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