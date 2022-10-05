Напомним, что ранее дикого медвежонка поймали зоозащитники в лесу под Новосибирском. Переполох их-за бурого медведя случился в конце августа в Варламовском сельсовете. Косолапый от голода забрел на участки местных жителей, загрыз свинью и барана.