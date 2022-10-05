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Топ-5 самых курьезных выходок педагогов в Новосибирске – рейтинг ко Дню учителя 2022

Вчера, 22:11
Фото: 1MI
Сегодня, 5 октября в Новосибирской области празднуется День учителя. По традиции, педагоги принимают поздравления и подарки. Atas.info сделал подборку пяти самых курьезных случаев, в которых были задействованы сибирские учителя.

Драка учительниц, голый директор, слив интимных видео и неадекватный историк: все самые интересные истории, произошедшие в Новосибирской области за последние несколько лет.

 

Учительницы подрались при школьниках из-за дележки актового зала

Две учительницы не поделили спортивный зал в одной из школ Новосибирска в сентябре этого года. У педагогов произошла накладка в расписании и занятия совпали в одно время. Скандал перерос в драку. За бойней следили ученики. Министерство образования региона уже начало проверку нетипичного для учителей инцидента. Как рассказали в ведомстве, такого на их памяти не происходило 30 лет.

Учительницы подрались при школьниках из-за дележки актового зала в Новосибирске
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Голый директор прыгал через костер в день рождения учителя географии

Курьезный инцидент произошел в Чановском районе. В 2018 году местные соцсети облетел видеоролик, на котором педагоги и их ученики прыгают через огонь – без штанов. Тогда в сельской школе заявили, что видео подделка. Да и сам директор яростно отрицал свою причастность. Однако позже выяснилось, что видео записали во время дня рождения учителя географии, а руководитель учебного заведения еще не был на этой должности.

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Молодая учительница танцевала стриптиз и ее видео слили школьники

Громкий скандал произошел в конце 2021 года. Из новосибирской школы уволили молодую 23-летнюю учительницу. Причиной тому стали видеоролики с откровенными танцами, которые она выкладывала в своих социальных сетях. Педагога затравила общественность. Ее голые фотографии начали появляться на платформе OnlyFans 18+. После скандала девушка решила забыть о «шумихе» и стала репетитором.

В Новосибирске уволили молодую учительницу из-за откровенного видео со стриптизом
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Учительница английского соблазняла школьника и прислала ему интимное видео

Похожий случай произошел и с 32-летней учительницей английского языка из Татарского района. Ее обвинили в развратных действиях над несовершеннолетним. В одной из местных школ женщина часто флиртовала со своим учеником, а тот и не был против. Однажды она решила «порадовать» школьника: разделась на камеру и станцевала стриптиз. Эротическое видео она прислала в личные сообщения, вот только позже оно стало публичным.

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Учитель истории покусал и обматерил полицейского

Забавный случай произошел в сентябре 2018 года. Пьяный мужчина лежал на земле. Разобраться в ситуации подошли полицейские. В ответ новосибирец начал материть и кусать силовика за руку. Выяснилось, что нарушителем стал 60-летний учитель истории и обществознания. Его осудили за оскорбление представителя власти на год и 6 месяцев условно. Хотя версия педагога была достаточно смутная: он не был пьян, упал, ударился головой и очнулся тогда, когда его уже скрутили полицейские.

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Напомним, ранее  Atas.info составил рейтинг самых богатых педагогов по декларационной кампании 2021 года. В список вышли руководители «статусных» школ.

#Эмилия Каплунская#Общество#Образование#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Праздник#Дети
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