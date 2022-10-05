Похожий случай произошел и с 32-летней учительницей английского языка из Татарского района. Ее обвинили в развратных действиях над несовершеннолетним. В одной из местных школ женщина часто флиртовала со своим учеником, а тот и не был против. Однажды она решила «порадовать» школьника: разделась на камеру и станцевала стриптиз. Эротическое видео она прислала в личные сообщения, вот только позже оно стало публичным.