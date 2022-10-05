ТОП локаций, где можно сделать красивые фото осенью-2022 в Новосибирске

Не менее интересные локации для фото есть в Центральном парке, у ГПНТБ с фонтаном, в Нарымском и Первомайском скверах. Чаще всего новосибирцы любят делиться фотографиями с баров, например с Rooks, The Chops. А также интересные интерьеры есть и в городских кофейнях, например в brewsell.