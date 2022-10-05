ТОП локаций, где можно сделать красивые фото осенью-2022 в Новосибирске

Основной и главной локацией неизменно становится НОВАТ. Сотни людей ежедневно фотографируются на фоне театра оперы и балета, а также в Театральном сквере.
Также в любимчиках у сибиряков Михайловская набережная. Там не только красивые виды, но и фотографии получается нетипичные для остальных. Можно сделать снимки на фоне Оби или же зайти в осенний лесок.
Не менее интересные локации для фото есть в Центральном парке, у ГПНТБ с фонтаном, в Нарымском и Первомайском скверах. Чаще всего новосибирцы любят делиться фотографиями с баров, например с Rooks, The Chops. А также интересные интерьеры есть и в городских кофейнях, например в brewsell.
Вы уже знаете, что фотографироваться лучше всего перед закатом – там необычное освещение, которое придаст вашим снимкам чувственность и насыщенные краски.
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