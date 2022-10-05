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ТОП локаций, где можно сделать красивые фото осенью-2022 в Новосибирске

Сегодня, 02:38
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Новосибирцы назвали лучшие локации для красивых фото осенью-2022

Atas.info подготовил список мест в Новосибирске, где можно сделать необычные фотографии с красивыми осенними пейзажами.

Основной и главной локацией неизменно становится НОВАТ. Сотни людей ежедневно фотографируются на фоне театра оперы и балета, а также в Театральном сквере.

 

Фото: Эмилия Губарева

Также в любимчиках у сибиряков Михайловская набережная. Там не только красивые виды, но и фотографии получается нетипичные для остальных. Можно сделать снимки на фоне Оби или же зайти в осенний лесок.

 

Фото: Эмилия Губарева

Не менее интересные локации для фото есть в Центральном парке, у ГПНТБ с фонтаном, в Нарымском и Первомайском скверах. Чаще всего новосибирцы любят делиться фотографиями с баров, например с Rooks, The Chops. А также интересные интерьеры есть и в городских кофейнях, например в brewsell.

Вы уже знаете, что фотографироваться лучше всего перед закатом – там необычное освещение, которое придаст вашим снимкам чувственность и насыщенные краски.

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#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Эмилия Каплунская#Новосибирская область#2022#Фото
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