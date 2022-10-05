В Новосибирске покупателя отказались обслуживать из-за разбитой бутылки

Инцидент произошел 3 октября в одном из магазинов алкогольной продукции в Ленинском районе города. Мужчина случайно задел бутылки пива, когда доставал самую дальнюю из холодильника. Они повалились на пол - одна разбилась, остальные ему удалось поймать.
Продавцы заставляли новосибирца оплатить испорченный товар, но он отказался и ушел. На следующий день его не стали в этом магазине обслуживать. Мужчина предполагает, что сотрудники объявили ему бойкот.
«Да такой инцидент был на одной из точек. Такое иногда случается, и мы вежливо можем попросить оплатить испорченный в магазине товар. Но все зависит от ситуации, есть те, кто умышленно это делает, пьяные люди дебоширят, есть случайности. Нужно разбираться», - сказал Atas.info один из продавцов сети магазинов, на которую пожаловался покупатель.
Теперь сибиряк планирует пожаловаться на магазин в Роспотребнадзор.