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В Новосибирске покупателя отказались обслуживать из-за разбитой бутылки

Сегодня, 02:48
Фото: 1MI
Жителя Новосибирска не стали обслуживать в магазине спиртного из-за разбитой бутылки пива. Гневный отзыв покупатель оставил на сайте «Фламп».

Инцидент произошел 3 октября в одном из магазинов алкогольной продукции в Ленинском районе города. Мужчина случайно задел бутылки пива, когда доставал самую дальнюю из холодильника. Они повалились на пол - одна разбилась, остальные ему удалось поймать.

Продавцы заставляли новосибирца оплатить испорченный товар, но он отказался и ушел. На следующий день его не стали в этом магазине обслуживать. Мужчина предполагает, что сотрудники объявили ему бойкот.

«Да такой инцидент был на одной из точек. Такое иногда случается, и мы вежливо можем попросить оплатить испорченный в магазине товар. Но все зависит от ситуации, есть те, кто умышленно это делает, пьяные люди дебоширят, есть случайности. Нужно разбираться», - сказал Atas.info один из продавцов сети магазинов, на которую пожаловался покупатель.

Теперь сибиряк планирует пожаловаться на магазин в Роспотребнадзор.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Магазин
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