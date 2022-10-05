В Новосибирске родители забыли забрать ребенка из детского сада

Родители забыли о ребенке, находящемся в детском саду Кировского района Новосибирска. Его никто не забрал до закрытия учреждения и воспитателям пришлось звонить в полицию.

Информацию об инциденте Atas.info предоставил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, это произошло 3 сентября. «До родителей ребенка не дозвонились воспитатели и обратились в полицию. Сами они не связывались и не предупреждали о том, что задержатся. Будут проверять его маму сейчас», - сообщил источник. В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что о случившемся в курсе. Ребенка, забытого родными в детском саду, отправили в специализированное учреждение. Также сейчас полиция разыскивает его мать. На неё составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.