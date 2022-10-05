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В Новосибирске родители забыли забрать ребенка из детского сада

Сегодня, 02:11
Фото: 1MI
Родители забыли о ребенке, находящемся в детском саду Кировского района Новосибирска. Его никто не забрал до закрытия учреждения и воспитателям пришлось звонить в полицию.

Информацию об инциденте Atas.info предоставил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, это произошло 3 сентября.

«До родителей ребенка не дозвонились воспитатели и обратились в полицию. Сами они не связывались и не предупреждали о том, что задержатся. Будут проверять его маму сейчас», - сообщил источник.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что о случившемся в курсе. Ребенка, забытого родными в детском саду, отправили в специализированное учреждение.

Также сейчас полиция разыскивает его мать. На неё составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети
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