В Новосибирске родители забыли забрать ребенка из детского сада

Информацию об инциденте Atas.info предоставил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, это произошло 3 сентября.
«До родителей ребенка не дозвонились воспитатели и обратились в полицию. Сами они не связывались и не предупреждали о том, что задержатся. Будут проверять его маму сейчас», - сообщил источник.
В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что о случившемся в курсе. Ребенка, забытого родными в детском саду, отправили в специализированное учреждение.
Также сейчас полиция разыскивает его мать. На неё составили протокол о неисполнении родительских обязанностей.