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В Новосибирской области рассмотрели более 1000 обращений мобилизованных

Сегодня, 12:07
Фото: Правительство НСО
В Новосибирской области консультационный центр решил более 1000 вопросов по частичной мобилизации в РФ – это по кредитным каникулам, соцподдержке, помощи семьям и другое. Информацию предоставили в пресс-службе регионального правительства.

В консультационном центре работают представители судебных приставов, банков, военкоматов, органов социальной защиты, общественной приемной Губернатора Новосибирской области – состав специалистов формировался, исходя из запросов самих мобилизованных граждан

Примерно 100 обращений поступило к судебным приставам по приостановлению административных взысканий. Отдельные обращения касались компетенции военкоматов, а еще по соцподдержке.

Благодаря оперативной координации всех сопряженных ведомств, был решен вопрос о потере одним из мобилизованных граждан паспорта и СНИЛС, решались обращения по поддержке семей при заготовке дров на отопительный период и многие другие.

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