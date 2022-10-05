В Новосибирской области рассмотрели более 1000 обращений мобилизованных

В консультационном центре работают представители судебных приставов, банков, военкоматов, органов социальной защиты, общественной приемной Губернатора Новосибирской области – состав специалистов формировался, исходя из запросов самих мобилизованных граждан
Примерно 100 обращений поступило к судебным приставам по приостановлению административных взысканий. Отдельные обращения касались компетенции военкоматов, а еще по соцподдержке.
Благодаря оперативной координации всех сопряженных ведомств, был решен вопрос о потере одним из мобилизованных граждан паспорта и СНИЛС, решались обращения по поддержке семей при заготовке дров на отопительный период и многие другие.