atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: Мы опережаем все регионы ДФО по расселению аварийного жилья

Сегодня, 15:58
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
Сахалинская область получила 2,2 млрд рублей на ликвидацию непригодного жилья.

Программа ликвидации аварийного жилья продвигается в Сахалинской области ударными темпами. На эти цели территории направили 2,2 млрд рублей из федерального бюджета.

Островной регион стал единственным в стране, получивший финансовую поддержку на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, признанным таковым после 2017 года.

Напомним, в области действует региональная программа по переселению граждан из бараков и домов, уже не подлежащих ремонту, рассчитанная на 2021-2026 годы. За пять лет планируется расселить 641 тыс. кв. метров аварийного жилья, новые благоустроенные квартиры получат свыше 28 тыс. жителей Сахалина и Курил. При этом практически на треть программа выполнена. В 2021 году переселено почти 4 тыс., в этом году в рамках программы запланировано расселить около 6 тыс.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, именно успешное выполнение программы дало основание на получение господдержки.

-  По расселению аварийного жилья мы опережаем другие регионы не только Дальнего Востока, - приводит слова Валерия Лимаренко портал Sakh.online. - Важно удерживать такой темп и дальше. Тогда мы сможем расселить признанный объём «аварийки» в ближайшие годы. И федеральное финансирование является большим подспорьем в решении этой проблемы.

Подпишитесь
Пуск корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной: смотреть онлайн 5 октября 2022
Сегодня, 14:55
Рейтинг самых богатых педагогов в школах Новосибирска ко Дню учителя 5 октября 2022
Сегодня, 06:02
Пугачева останется в эфирах радиостанций в Новосибирске
Сегодня, 15:56
Пункты сбора помощи мобилизованным и военным на СВО: адреса и время работы
Сегодня, 11:04
«Это не вяжется с отношениями с США»: депутат Панферов о полете Кикиной в космос
Сегодня, 16:05
Рогозин: Илон Маск высказался о Крыме под влиянием русской космонавтки Анны Кикиной
Вчера, 13:30