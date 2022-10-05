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Заведующую детсадом осудили под Новосибирском за махинации с деньгами

Сегодня, 05:24
Фото: 1MI

Заведующая детсадом получила срок за мошенничество с деньгами под Новосибирском

В Новосибирской области прошел суд над заведующей детским садом в Ордынском районе. Подозреваемую обвиняют в мошенничестве с деньгами, о чем сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, все произошло в конце 2021 года в детсаду «Ручеек». Заведующая похитила часть денег, которые были предназначены для стимулирующих выплат сотрудникам. Она изготовила приказы о поощрении работников, а после получения средств заявила, что произошла ошибка и забрала их себе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ущерб 13 потерпевших работникам составил 540 тысяч рублей.

Женщина вину признала. С учетом частичного возмещения ущерба суд приговорил ее к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Новосибирская область#2022#Суд
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