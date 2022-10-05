Заведующую детсадом осудили под Новосибирском за махинации с деньгами

По данным следствия, все произошло в конце 2021 года в детсаду «Ручеек». Заведующая похитила часть денег, которые были предназначены для стимулирующих выплат сотрудникам. Она изготовила приказы о поощрении работников, а после получения средств заявила, что произошла ошибка и забрала их себе.
По данному факту было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ущерб 13 потерпевших работникам составил 540 тысяч рублей.
Женщина вину признала. С учетом частичного возмещения ущерба суд приговорил ее к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.