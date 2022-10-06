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Дефицит реагентов отмечают в медицинских лабораториях Новосибирска

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
Новосибирские лаборатории столкнулись с нехваткой реагентов для диагностики. Об этом рассказали представители нескольких клиник.

Из-за дефицита реагентов возникает сложность с расшифровкой анализов пациентов, которые назначаются при профосмотре. Это сообщил в разговоре с РБК Новосибирск завлабораторией ЗАО «Санитас» Вячеслав Романов.

Также другая сотрудница этой клиники Юлия Ковядяева отметила, что есть не хватка импортных реагентов, в частности маркеров аутоиммунных заболеваний щитовидки. Но им удалось найти аналоги.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков на дефицит не жаловался. Только заявил, что весной были трудности с поставками тестов на аллергены. Но проблему решили – нашли замену.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дефицит#Врач
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