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Монтаж очистных сооружений завершают у нового ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 15:00
Работы по строительству очистных сооружений на территории нового ЛДС в Новосибирске на стадии завершения. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на «Часе прессы» 6 октября 2022 года.

Ранее новосибирцы заявляли журналистам, что монтаж канализаций у Ледового дворца выполнен только на четверть. Эту информацию опроверг градоначальник.

«Надо говорить не о процентной готовности, а о вопросах, которые сегодня решаются. Степень готовности высокая, как и всего комплекса. Коллекторы построили в этом году, очистные сооружения сейчас на заключительной стадии», - сказал Локоть.

Также он не стал скрывать, что работы не обошлись без трудностей. Однако все эти вопросы оперативно решаются. Заданный объем работ выполнят в этом году.

#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Мэр#ЛДС#Алина Шефер
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