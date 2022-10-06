Монтаж очистных сооружений завершают у нового ЛДС в Новосибирске

Ранее новосибирцы заявляли журналистам, что монтаж канализаций у Ледового дворца выполнен только на четверть. Эту информацию опроверг градоначальник.
«Надо говорить не о процентной готовности, а о вопросах, которые сегодня решаются. Степень готовности высокая, как и всего комплекса. Коллекторы построили в этом году, очистные сооружения сейчас на заключительной стадии», - сказал Локоть.
Также он не стал скрывать, что работы не обошлись без трудностей. Однако все эти вопросы оперативно решаются. Заданный объем работ выполнят в этом году.