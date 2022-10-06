Исследование проводилось среди подписчиков группы в соцсети «ВКонтакте» с эротическим контентом 18+. Больше всего участников пабликов оказалось из Новосибирска, а на втором месте оказался Краснодар с разницей в два раза, третье место заполучил город Ростов-на-Дону.
Москва и Санкт-Петербург меньше всего увлекается просмотром эротических фотографий и видеозаписей – они оказались на 5 и 6 месте. Самое последнее место занял город Красноярск.
Стоит отметить, что новосибирцев считают активными в сексуальных желаниях и не только в интернете – они часто устраивают БДСМ-вечеринки, выставки и другое на тему порно и эротики.