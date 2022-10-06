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Новосибирск стал лидером по любителям порно в соцсетях

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI
Новосибирск занял первое место среди городов России по количеству любителей порно и эротики в интернете. Информацию предоставили аналитики LiveDune с digital-агентством «Интериум».

Исследование проводилось среди подписчиков группы в соцсети «ВКонтакте» с эротическим контентом 18+. Больше всего участников пабликов оказалось из Новосибирска, а на втором месте оказался Краснодар с разницей в два раза, третье место заполучил город Ростов-на-Дону.

Москва и Санкт-Петербург меньше всего увлекается просмотром эротических фотографий и видеозаписей – они оказались на 5 и 6 месте. Самое последнее место занял город Красноярск. 

Стоит отметить, что новосибирцев считают активными в сексуальных желаниях и не только в интернете – они часто устраивают БДСМ-вечеринки, выставки и другое на тему порно и эротики. 

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Порно#Эротика#Секс#Разврат
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