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Новосибирцы обсуждают видео с целующимися мужчинами в кафе

Сегодня, 05:51
Фото: телеграмм канал «АСТ-54 Black»
В социальных сетях начали распространять видео, где двое мужчин целуются и кормят друг друга картошкой. Ролик опубликовали в тк-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах заметно, что два мужчины сидят за столиком в кафе и едят картошку. В один момент они начинают целоваться. Однако в каком городе было снято это видео – пока неизвестно. Новосибирцы предполагают, что ролику уже много лет.

К самому видео сибиряки отнеслись неоднозначно. Одни считают, что на кадрах откровенная пропаганда нетрадиционных отношений, другие уверены, что это нарушение частной жизни, а третьи и вовсе подумали, что это братья.

«Возможно, это два брата, которые не виделись. Я бы не судил о двух людях по 15 секундному ролику. Это неправильно»;
«Женщин бы никто не выложил, а мужиков сразу выкладывать. И, возможно, они реально братья или друзья», — написали новосибирцы в комментариях под постом.

Напомним, ранее в соцсетях Новосибирска появилось фото старшеклассницы, которая якобы пришла на школьную линейку в красном топе, который был похож на бюстгальтер. Однако, СМИ выяснили, что инцидент произошел не в нашем городе.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Россия#2022
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