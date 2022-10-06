Опубликованы условия конкурса двух новых мусорных концессий в Новосибирской области

Новая мусорная концессия претерпела существенные изменения. Во-первых, произошло разделение на две концессии: левобережный мусороперерабатывающий комплекс в районе Верх-Тулы и правобережный в районе Раздольного. Существенно снижены показатели гарантированного объема мусора для каждого объекта («недостачу» мусора правительству придется компенсировать концессионеру из бюджета области). Теперь минимальный объем для Раздольного – 280 тысяч тонн в год, для Верх-Тулы – 255 тысяч тонн. Завышенный уровень гарантированных объемов мусора в старой концессии был одним из самых критикуемых параметров.