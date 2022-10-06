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Опубликованы условия конкурса двух новых мусорных концессий в Новосибирской области

Сегодня, 12:24
Контроль и ответственность за реализацию новой мусорной концессии возложены на заместителя губернатора Сергея Семку
Пакеты документов новых мусорных концессий опубликованы 6 октября 2022 на сайте Правительства Новосибирской области. Конкурсы на строительство мусоросортировочных комплексов в Раздольном и Верх-Туле должны быть объявлены не позже, чем через 21 день.

Прежняя мусорная концессия с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу ВИС), не реализованная более пяти лет была расторгнута весной 2022 года.

Новая мусорная концессия претерпела существенные изменения. Во-первых, произошло разделение на две концессии: левобережный мусороперерабатывающий комплекс в районе Верх-Тулы и правобережный в районе Раздольного. Существенно снижены показатели гарантированного объема мусора для каждого объекта («недостачу» мусора правительству придется компенсировать концессионеру из бюджета области). Теперь минимальный объем для Раздольного – 280 тысяч тонн в год, для Верх-Тулы – 255 тысяч тонн. Завышенный уровень гарантированных объемов мусора в старой концессии был одним из самых критикуемых параметров.

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Объем инвестиций, которые должен вложить концессионер чуть меньше 3.5 млрд. рублей для Раздольного и 3.243 млрд. рублей для Верх-Тулы.

Комплексы должны быть построены за три года. Концессия рассчитана на 25 лет.

Отметим, что и в обновленном виде проекты концессий стали мишенью для публичной критики депутатов Законодательного собрания (ЗС). Например, смехотворно малым выглядит размер концессионной платы – 1000 рублей.

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Тем не менее, 14 июля 2022 на внеочередной сессии ЗС депутаты проголосовали за новую концессию всего при двух воздержавшихся.

После сегодняшней официальной публикации постановлений губернатора Новосибирской области Андрея Травникова №458-п и № 459-п, конкурсы должны быть объявлены не позднее, чем через 21 день. Контроль возложен на заместителя губернатора Сергея Семку. То есть, он будет ответственным за данный проект.

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