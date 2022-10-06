Опубликованы условия конкурса двух новых мусорных концессий в Новосибирской области

Прежняя мусорная концессия с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу ВИС), не реализованная более пяти лет была расторгнута весной 2022 года.
Новая мусорная концессия претерпела существенные изменения. Во-первых, произошло разделение на две концессии: левобережный мусороперерабатывающий комплекс в районе Верх-Тулы и правобережный в районе Раздольного. Существенно снижены показатели гарантированного объема мусора для каждого объекта («недостачу» мусора правительству придется компенсировать концессионеру из бюджета области). Теперь минимальный объем для Раздольного – 280 тысяч тонн в год, для Верх-Тулы – 255 тысяч тонн. Завышенный уровень гарантированных объемов мусора в старой концессии был одним из самых критикуемых параметров.
Объем инвестиций, которые должен вложить концессионер чуть меньше 3.5 млрд. рублей для Раздольного и 3.243 млрд. рублей для Верх-Тулы.
Комплексы должны быть построены за три года. Концессия рассчитана на 25 лет.
Отметим, что и в обновленном виде проекты концессий стали мишенью для публичной критики депутатов Законодательного собрания (ЗС). Например, смехотворно малым выглядит размер концессионной платы – 1000 рублей.
Тем не менее, 14 июля 2022 на внеочередной сессии ЗС депутаты проголосовали за новую концессию всего при двух воздержавшихся.
После сегодняшней официальной публикации постановлений губернатора Новосибирской области Андрея Травникова №458-п и № 459-п, конкурсы должны быть объявлены не позднее, чем через 21 день. Контроль возложен на заместителя губернатора Сергея Семку. То есть, он будет ответственным за данный проект.