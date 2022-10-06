Perspectum Awards продлевает дедлайн на неделю

Второй сезон Perspectum Awards близится к завершению — осталось семь дней, чтобы выбрать номинации и оформить заявки! Традиционно конкурс определит лучшие агентства федерального и регионального уровня, которые креативно решают бизнес-задачи в маркетинге. К участию принимаются кейсы, реализованные в период с января 2021 года по сентябрь 2022 года.
В этом году на Perspectum Awards действуют 26 номинаций, которые охватывают всю индустрию маркетинговых сервисов: продвижение мероприятий, Public Relations, BTL, digital, социально-ориентированные коммуникации и другие.
Победа в Perspectum Awards — это стимул для развития и признание среди партнеров и клиентов. А поддержка глобального делового сообщества и профессиональное жюри делают награду конкурса одной из главных наград за эффективные маркетинговые практики.
Успейте отправить кейсы до 7 октября: https://perspectum.ru
Обращаем внимание, что прием работ прекратится в 19:00. Как заполнить заявку и получить скидку — в FAQ: https://perspectum.ru/faq/.