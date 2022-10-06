4 октября 2022 в арбитражном суде года прошло слушание по делу Минздрава против концессионера ООО «Седьмая концессионная компания». Новым поворотом стало то, что суд постановил отложить разбирательства, так как полагает необходимым привлечь к участию в деле новосибирскую прокуратуру. Как указано в определении суда, прокурор вправе вступить в рассматриваемое арбитражным судом дело на любой стадии процесса в целях обеспечения законности.