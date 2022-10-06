Иск к ООО «Седьмая концессионная компания», которая входит в группу компаний «ВИС», подало в суд министерство здравоохранения Новосибирской области. Цель - взыскание с ответчика 54 млн рублей. Данная компания строит семь поликлиник в регионе в рамках государственно-частного партнерства. Медучреждения должны появиться в Новосибирске на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса, Ереванской и на площади Райсовета.
Изначально сдать поликлиники планировалось в 2023 году, однако начало строительства ежегодно откладывается. На данный момент смета строительства уже выросла с 7 до 19 миллиардов, что возмутило депутатов местного Заксобрания.
Строительный комитет рекомендовал правительству отказаться от механизма ГЧП концессии в отношении 4-х поликлиник, строительство которых еще не начато. Депутаты озвучили предложение не выдавать концессионеру новый капитальный грант из бюджета на 1.580 млрд. рублей, а также назначить новую экспертизу сметы 3-х поликлиник, которые начали строиться.
Вскоре после публичной критики депутатов, губернатор Андрей Травников совершил показательную поездку по стройплощадкам поликлиник. Глава региона считает, что работы идут по плану, а город ждет прорыв в сфере здравоохранения.
4 октября 2022 в арбитражном суде года прошло слушание по делу Минздрава против концессионера ООО «Седьмая концессионная компания». Новым поворотом стало то, что суд постановил отложить разбирательства, так как полагает необходимым привлечь к участию в деле новосибирскую прокуратуру. Как указано в определении суда, прокурор вправе вступить в рассматриваемое арбитражным судом дело на любой стадии процесса в целях обеспечения законности.