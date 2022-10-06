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Прокурора вызвали на суд минздрава с застройщиком семи поликлиник в Новосибирске

Сегодня, 10:34
Фото: Сайт правительства НСО
Министр здравоохранения Константин Хальзов докладывает губернатору Андрею Травникову о ходе строительства 7 поликлиник по концессии в момент судебных разбирательств
Арбитражный суд Новосибирской области определил привлечь прокуратуру к слушаниям иска Минздрава к застройщику 7-ми поликлиник ООО «Седьмая концессионная компания». Министерство намерено отсудить у концессионера 54 млн. рублей. Рассмотрение дела отложили на 26 октября 2022 года, документы опубликован

Иск к ООО «Седьмая концессионная компания», которая входит в группу компаний «ВИС», подало в суд министерство здравоохранения Новосибирской области. Цель - взыскание с ответчика 54 млн рублей. Данная компания строит семь поликлиник в регионе в рамках государственно-частного партнерства. Медучреждения должны появиться в Новосибирске на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса, Ереванской и на площади Райсовета.

Фото: Сайт правительства НСО

Изначально сдать поликлиники планировалось в 2023 году, однако начало строительства ежегодно откладывается. На данный момент смета строительства уже выросла с 7 до 19 миллиардов, что возмутило депутатов местного Заксобрания.

Строительный комитет рекомендовал правительству отказаться от механизма ГЧП концессии в отношении 4-х поликлиник, строительство которых еще не начато. Депутаты озвучили предложение не выдавать концессионеру новый капитальный грант из бюджета на 1.580 млрд. рублей, а также назначить новую экспертизу сметы 3-х поликлиник, которые начали строиться.

Фото: сайт правительства НСО

Вскоре после публичной критики депутатов, губернатор Андрей Травников совершил показательную поездку по стройплощадкам поликлиник. Глава региона считает, что  работы идут по плану, а город ждет прорыв в сфере здравоохранения.

4 октября 2022 в арбитражном суде года прошло слушание по делу Минздрава против концессионера ООО «Седьмая концессионная компания». Новым поворотом стало то, что суд постановил отложить разбирательства, так как полагает необходимым привлечь к участию в деле новосибирскую прокуратуру. Как указано в определении суда, прокурор вправе вступить в рассматриваемое арбитражным судом дело на любой стадии процесса в целях обеспечения законности.

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Суд#Концессия#Правительство Новосибирской области#Травников#Поликлиника
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