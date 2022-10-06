atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

РЭО: Для экотехнопарков в восьми регионах будет создана единая управляющая компания

Сегодня, 19:13
Фото: reo.ru
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление № 1762, которым регламентировано создание единой управляющей компании. Она займется формированием экопромышленных парков в восьми регионах России в качестве дочернего предприятия Российского экологического оператора (РЭО).

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, правительство уже утвердило Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», в том числе и на создание управляющей компании по формированию экотехнопарков. Об этом пишет 360tv.ru.

 

«Такая компания необходима для обеспечения деятельности индустриальных парков в соответствии с 488-ФЗ 2014 года (разработкой данного закона занимался Минпромторг). Управляющая компания станет дочерним предприятием РЭО, который отвечает за весь федпроект «Экономика замкнутого цикла», — сообщил Денис Буцаев.

 

Как отмечается, для развития экономики замкнутого цикла необходим целый комплекс мер. В их числе создание инфраструктуры обращения с отходами и системы их прослеживаемости, минимизация отходообразования, обеспечение спроса на вторсырье, ограничение оборота неэкологичной упаковки, а также экопросвещение.

 

Одним из первых шагов в данном направлении является строительство уникальных предприятий для обращения с отходами — экотехнопарков. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для восьми таких заводов в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. Реализация проекта позволит нарастить долю использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%.

#Общество
Подпишитесь
Прокурора вызвали на суд минздрава с застройщиком семи поликлиник в Новосибирске
Вчера, 17:34
Взносы на капремонт в Новосибирской области вырастут вдвое за три года
Вчера, 15:17
Мобилизованные из Новосибирской области могут оставить своих животных в приютах
Вчера, 15:10
Улица в честь космонавта Анны Кикиной может появиться в Новосибирске
Вчера, 14:51
Опубликованы условия конкурса двух новых мусорных концессий в Новосибирской области
Вчера, 19:24
Несколько кандидатов наук из Академгородка пойдут добровольцами на СВО
Вчера, 08:18