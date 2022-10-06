РЭО: Для экотехнопарков в восьми регионах будет создана единая управляющая компания

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, правительство уже утвердило Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на достижение результатов федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», в том числе и на создание управляющей компании по формированию экотехнопарков. Об этом пишет 360tv.ru.
«Такая компания необходима для обеспечения деятельности индустриальных парков в соответствии с 488-ФЗ 2014 года (разработкой данного закона занимался Минпромторг). Управляющая компания станет дочерним предприятием РЭО, который отвечает за весь федпроект «Экономика замкнутого цикла», — сообщил Денис Буцаев.
Как отмечается, для развития экономики замкнутого цикла необходим целый комплекс мер. В их числе создание инфраструктуры обращения с отходами и системы их прослеживаемости, минимизация отходообразования, обеспечение спроса на вторсырье, ограничение оборота неэкологичной упаковки, а также экопросвещение.
Одним из первых шагов в данном направлении является строительство уникальных предприятий для обращения с отходами — экотехнопарков. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для восьми таких заводов в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. Реализация проекта позволит нарастить долю использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%.