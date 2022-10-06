РЭО: Для экотехнопарков в восьми регионах будет создана единая управляющая компания

Одним из первых шагов в данном направлении является строительство уникальных предприятий для обращения с отходами — экотехнопарков. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для восьми таких заводов в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. Реализация проекта позволит нарастить долю использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%.