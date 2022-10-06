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СК проверит перекрытие киосками портретов героев ВОВ в метро Новосибирска

Сегодня, 08:57
Фото: atas.info
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за перекрытия портретов героев Великой Отечественной войны и советским спортсменам торговыми ларьками на станции метро «Площадь Ленина» в Новосибирске.

Напомним, что горожане в социальных сетях начали выражать недовольство и напоминать, что подобное уже происходило с демонтированной стелой героям ВОВ, когда о подвигах героев никто не вспомнил и просто хотели перенести памятник. Сейчас ситуация повторяется, когда портреты памяти загораживают торговыми рядами.

Председатель СК России поручил СУ СК России по Новосибирской области организовать проверку изложенных доводов и представить доклад. Ход проверки он поставил на контроль.

При этом мэрия Новосибирска быстро среагировала на происходящее и заявила, что киоски уже начали убирать из переходов и даже пообещали обновить портреты на свежий вид.

#Общество#Новосибирск#Метро#Портреты#ВОВ#Герои войны#Память#Проверка#Александр Кондратьев
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