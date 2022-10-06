СК проверит перекрытие киосками портретов героев ВОВ в метро Новосибирска

Напомним, что горожане в социальных сетях начали выражать недовольство и напоминать, что подобное уже происходило с демонтированной стелой героям ВОВ, когда о подвигах героев никто не вспомнил и просто хотели перенести памятник. Сейчас ситуация повторяется, когда портреты памяти загораживают торговыми рядами.