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Скандальные киоски у портретов героев ВОВ демонтируют в метро Новосибирска

Сегодня, 04:01
Фото: atas.info
Начальник метрополитена Новосибирска Аркадия Чмыхайло приказал снести киоски, которые перекрыли портреты героев ВОВ. Эту ситуацию горожане чуть не довели до скандала.

Напомним, недавно новосибирцы пожаловались на строительство торговых рядов в переходе станции метро «Площадь Ленина», перекрывающих портреты ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Чмыхайло, в этом виноваты его подчиненные, которые формально отнеслись к исполнению своих обязанностей.

«Я поручил прекратить установку киосков в пешеходном переходе, уже возведенные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду. Портретная экспозиция будет обновлена», - сказал глава метрополитена.

В Новосибирске власти продолжают борьбу с несанкционированными киосками. Недавно их убирали возле входов в метро на площади Маркса.

#Город#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Метро#Алина Шефер
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