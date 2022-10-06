Скандальные киоски у портретов героев ВОВ демонтируют в метро Новосибирска

Напомним, недавно новосибирцы пожаловались на строительство торговых рядов в переходе станции метро «Площадь Ленина», перекрывающих портреты ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Чмыхайло, в этом виноваты его подчиненные, которые формально отнеслись к исполнению своих обязанностей.