21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация — о ней было объявлено в связи с указом президента страны Владимира Путина. Он подчеркнул, что всего планируется призвать 300 тысяч человек, приоритет отдается военнослужащим в запасе, у которых есть военно-учетные специальности и боевой опыт. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позднее указал возраст призывников: старшие и младшие офицеры в запасе — до 55 и 50 лет соответственно, рядовые и сержанты — не старше 35 лет.
В Новосибирске и в других населенных пунктах региона в настоящее время продолжаются мероприятия в рамках первой волны частичной мобилизации. По данным на 27 сентября 2022 года, планируется призвать порядка 2 000 резервистов — такие цифры озвучил местный военком Евгений Кудрявцев. Также он отметил, что в Новосибирске призывать могут и граждан, которые имеют категорию годности «В» — ограниченно годен к военной службе.
Жители продолжают получать повестки, резервисты отправляются к местам, где они будут проходить учебную дополнительную подготовку.
Когда завершится первая волна частичной мобилизации в Новосибирске и во всей области — вопрос, актуальный для многих. Точных данных относительно даты завершения кампании пока нет — по крайней мере, ее не озвучивают в военкомате региона и в правительстве области. Однако в других регионах России такие цифры открыты, а в некоторых субъектах Федерации уже заявили о том, что необходимое количество резервистов набрано. В числе таких регионов — Якутия, Крым. В нескольких регионах местные главы указывают точные даты завершения соответствующих мероприятий.
Отвечая на вопрос о возможном завершении первой волны частичной мобилизации в Новосибирске, можно предположить, что об этом будет объявлено после окончательной комплектации отрядов. Так как точной информации о планируемом количестве призывников по региону нет, сказать точно, когда частичная мобилизация завершится, нельзя.