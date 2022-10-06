21 сентября 2022 года в России началась частичная мобилизация — о ней было объявлено в связи с указом президента страны Владимира Путина. Он подчеркнул, что всего планируется призвать 300 тысяч человек, приоритет отдается военнослужащим в запасе, у которых есть военно-учетные специальности и боевой опыт. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позднее указал возраст призывников: старшие и младшие офицеры в запасе — до 55 и 50 лет соответственно, рядовые и сержанты — не старше 35 лет.