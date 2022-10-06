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У самосвала оторвало кабину в тройном ДТП на трассе под Новосибирском

Сегодня, 03:24
Фото: АСТ-54
В Новосибирской области на трассе Р-254 произошло жесткое ДТП с участием грузовиков, о чем рассказали подписчики группы «АСТ-54».

Авария была вечером, 5 октября на трассе, которая связывает Толмачево и Красный Восток. В ДТП попали три грузовика.

«Самосвал HOWO с оторванной кабиной оказался развёрнут поперёк проезжей части, второй самосвал и грузовик-рефрижератор опрокинулись на обочине, из прицепа первого высыпался сыпучий груз», — рассказали очевидцы инцидента.

Также сообщается, что водители пострадали. На участке возникла огромная пробка. Официально информацию в ГИБДД еще не прокомментировали.

Напомним, пассажирка пострадала в ДТП с «ГАЗелью» в Новосибирске. А прошлым вечером Лексус вспыхнул возле «Ройял Парка»

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Происшествия#Город#Новосибирская область#2022#ДТП
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