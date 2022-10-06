У самосвала оторвало кабину в тройном ДТП на трассе под Новосибирском

Авария была вечером, 5 октября на трассе, которая связывает Толмачево и Красный Восток. В ДТП попали три грузовика.
«Самосвал HOWO с оторванной кабиной оказался развёрнут поперёк проезжей части, второй самосвал и грузовик-рефрижератор опрокинулись на обочине, из прицепа первого высыпался сыпучий груз», — рассказали очевидцы инцидента.
Также сообщается, что водители пострадали. На участке возникла огромная пробка. Официально информацию в ГИБДД еще не прокомментировали.
Напомним, пассажирка пострадала в ДТП с «ГАЗелью» в Новосибирске. А прошлым вечером Лексус вспыхнул возле «Ройял Парка»