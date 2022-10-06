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В Новосибирске у девушки отслоились ногти после маникюра в салоне

Сегодня, 04:53
Фото: 1MI
Клиентка одного из слонов красоты в Новосибирске пожаловалась на отслойку ногтей после маникюра. Об этом она рассказала Atas.info.

Девушка ходила на процедуру Luxio - это покрытие гель-лаком премиум-класса. При этом она не отрицает, что низкая цена услуги её смутила, но от маникюра всё равно не отказалась.

«Ногти начали отслаиваться по очереди уже на 4 день после процедуры. Кутикулы набухли. Я начала переживать и побежала на следующий день в другой салон на снятие покрытия. Там, конечно, все обомлели от увиденного. Ногти какого-то нездорового цвета стали, под гель-лаком влага», - рассказала сибирячка.

Опытный ногтевой мастер из Новосибирска Софья пояснила, что отслойка ногтей может возникнуть по разным причинам. И не всегда в этом виноват мастер.

«У клиента может быть аллергическая реакция на компоненты гель-лака, либо какое-то внутренне заболевание. Также это может быть ошибка мастера. Причин много. Материал Luxio безкислотный. А разъедает ноготь именно кислотность. Он является одним из самых безопасных для клиентов. Однако есть люди, которым он противопоказан», - отметила специалист.

Девушке посоветовали сходить к врачу, сдать анализы на инфекции. Сама она заявила, что больше не пойдет в салон, где ей испортили ногти.

 

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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