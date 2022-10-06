В Новосибирске у девушки отслоились ногти после маникюра в салоне

Девушка ходила на процедуру Luxio - это покрытие гель-лаком премиум-класса. При этом она не отрицает, что низкая цена услуги её смутила, но от маникюра всё равно не отказалась.
«Ногти начали отслаиваться по очереди уже на 4 день после процедуры. Кутикулы набухли. Я начала переживать и побежала на следующий день в другой салон на снятие покрытия. Там, конечно, все обомлели от увиденного. Ногти какого-то нездорового цвета стали, под гель-лаком влага», - рассказала сибирячка.
Опытный ногтевой мастер из Новосибирска Софья пояснила, что отслойка ногтей может возникнуть по разным причинам. И не всегда в этом виноват мастер.
«У клиента может быть аллергическая реакция на компоненты гель-лака, либо какое-то внутренне заболевание. Также это может быть ошибка мастера. Причин много. Материал Luxio безкислотный. А разъедает ноготь именно кислотность. Он является одним из самых безопасных для клиентов. Однако есть люди, которым он противопоказан», - отметила специалист.
Девушке посоветовали сходить к врачу, сдать анализы на инфекции. Сама она заявила, что больше не пойдет в салон, где ей испортили ногти.