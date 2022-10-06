«Вернутся живыми»: беременная жена мобилизованного в Новосибирске о сбора на СВО

Мужчина стал одним из 70 человек, кого в Новосибирске призвали первыми. В военкомате они были ещё 19 сентября: там им сообщили, что скоро могут пройти 11-дневные сборы, после которых все участники вернутся домой. 21 сентября выяснилось, что главу семьи мобилизуют.