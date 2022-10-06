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«Вернутся живыми»: беременная жена мобилизованного в Новосибирске о сбора на СВО

Сегодня, 10:52
Фото: Сиб.фм
В Новосибирской области завершился этап частичной мобилизации, но резервисты пока не уехали на Украину – они обучаются в командном училище, а один из таких мужчин оказался муж беременной женщины, которой пришлось собирать его самой.

Мужчина стал одним из 70 человек, кого в Новосибирске призвали первыми. В военкомате они были ещё 19 сентября: там им сообщили, что скоро могут пройти 11-дневные сборы, после которых все участники вернутся домой. 21 сентября выяснилось, что главу семьи мобилизуют. 

На гражданской жизни у мобилизованного останется 6-летняя девочка, а также через несколько месяцев родится ребенок, пишет Сиб.фм

Женщина больше всего переживает, чтобы купить все необходимое для поездки на Украину. Полезных вещей для боевых действий она привезла мужу чемоданами, щас осталось только рации водонепроницаемые купить.

«Уверена, что муж вернется еще до рождения сестры или брата – у всех будет все хорошо, а с моим еще и имя будем ребенку вместе выбирать», - заключила жена мобилизованного.

#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация#Война#Мобилизация#Спецоперация на Украине#СВО#Александр Кондратьев
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