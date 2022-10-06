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Жительница Новосибирска чуть не избила прохожую за улыбку на улице

Сегодня, 03:31
Фото: кадр из видео в паблике "Моя Первомайка"
Женщина в Новосибирске подняла руку на случайную прохожую, которая шла по улице с улыбкой на лице. Свидетели инцидента написали об этом в группе «Моя Первомайка».

По словам очевидцев, агрессивно настроенная дамочка шла домой после работы в Первомайском районе, а незнакомка двигалась ей на встречу. Когда они встретились лицом к лицу, неадекватная сибирячка замахнулась на прохожую и чуть её не ударила.

Испуганная женщина рассказала, что ранее не была с дебоширкой знакома и даже с ней никогда не общалась. На прощание она услышала от неё фразу: «А чего ты улыбаешься идёшь?».

Местные жители писали в комментариях под постом, что тоже никогда не встречали эту женщину. Но они все равно поспешили предупредить горожан о ней.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Новосибирск
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