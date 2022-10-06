Жительница Новосибирска чуть не избила прохожую за улыбку на улице

По словам очевидцев, агрессивно настроенная дамочка шла домой после работы в Первомайском районе, а незнакомка двигалась ей на встречу. Когда они встретились лицом к лицу, неадекватная сибирячка замахнулась на прохожую и чуть её не ударила.
Испуганная женщина рассказала, что ранее не была с дебоширкой знакома и даже с ней никогда не общалась. На прощание она услышала от неё фразу: «А чего ты улыбаешься идёшь?».
Местные жители писали в комментариях под постом, что тоже никогда не встречали эту женщину. Но они все равно поспешили предупредить горожан о ней.