В частности, многие возмущены отсутствием транспорта по вечерам. Также есть жалобы на невозможность расплатиться по безналичному расчету.
Кроме того, по словам сибиряков, в салонах машин чаще всего очень холодно. Усугубляют ситуацию и грубые водители, которые курят, ведут параллельно беседы по телефону и нарушают ПДД.
Контролеры зачастую не выдают билеты на руки, что может послужить отказом в случае получения компенсации за возможную аварию, пишет НГС. Еще одной причиной стало то, что в транспорте часто не объявляют остановки.