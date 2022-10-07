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325 жалоб поступило в мэрию на работу общественного транспорта в Новосибирске

Сегодня, 01:35
Фото: atas.info
Новосибирцы продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. В мэрии рассказали, что с начала 2022 года по август к ним поступило 325 сообщений о недостатках транспорта.

В частности, многие возмущены отсутствием транспорта по вечерам. Также есть жалобы на невозможность расплатиться по безналичному расчету.

Кроме того, по словам сибиряков, в салонах машин чаще всего очень холодно. Усугубляют ситуацию и грубые водители, которые курят, ведут параллельно беседы по телефону и нарушают ПДД.

Контролеры зачастую не выдают билеты на руки, что может послужить отказом в случае получения компенсации за возможную аварию, пишет НГС. Еще одной причиной стало то, что в транспорте часто не объявляют остановки.

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск#2022
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